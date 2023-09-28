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Барак Обама стал соавтором фильма с Джулией Робертс

Экс-президент США Обама помог режиссеру Эсмейлу со сценарием «Оставь мир позади»

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Global Look Press

Режиссер Сэм Эсмейл рассказал, что соавтором сценария его фильма «Оставь мир позади» стал экс-президент США Барак Обама. Об этом он сообщил в интервью Vanity Fair.

По словам Эсмейла, он сам обратился за помощью к Обаме и показал ему черновики, чтобы тот оценил, как действие могло бы разворачиваться в реальности. Президент вернул ему рукопись с пометками.

«Я пишу по большей части художественную книгу, хочу, чтобы она была наиболее близка к жизни, но преувеличиваю, сгущаю краски. И услышать от президента, что я преувеличил несколько деталей... А я-то думал, что преувеличил многое. Тогда-то я и испугался!» — говорит режиссер.

Режиссер добавил, что ему понравились замечания Обамы, он принял во внимание предложения экс-президента относительно сюжетных поворотов.

В основу сценария фильма лег роман Румаана Алама «Оставь мир позади», опубликованный в 2020 году. Главные герои — супруги, которые решают провести отпуск в арендованном доме в удаленной части Лонг-Айленда. Однако хозяева дома внезапно возвращаются и сообщают, что в Нью-Йорке произошла катастрофа.

Премьера фильма на стриминговой платформе Netflix состоится в октябре. Главные роли в фильме сыграли Джулия Робертс и Итан Хоук.

В 2022 году Барак Обама получил «Эмми» как «выдающийся рассказчик».

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