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Юлия Ауг сыграла сумасшедшую, возомнившую себя Пугачевой

Актриса Ауг сыграла учительницу, которая сошла с ума из-за эмиграции Пугачевой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Юлия Ауг сыграла учительницу, которая сошла с ума из-за эмиграции Пугачевой и возомнила себя Примадонной. Об этом пишет «СтарХит».

«История о простой учительнице, которая всю жизнь боготворила Аллу Борисовну: слушала ее песни, пыталась быть похожей на нее внешне и даже отправилась на конкурс «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов), чтобы исполнить хит звезды. А потом Пугачева уехала из России, и моя героиня не знает, как жить дальше. В один момент она подумала, что может заменить артистку», — рассказала Ауг.

Премьера пьесы Михаила Дурненкова «Айсберг» состоится в Каннах 28 сентября. По сюжету умалишенную женщину положат в психбольницу, чтобы избавить ее от навязчивой идеи. Сама Ауг признается, что ждет Пугачеву в Каннах на премьере спектакля. Она призналась, что считает Примадонну величайшей артисткой, которую можно не любить за политическую позицию, но отрицать ее талантов все равно не стоит.

«Это код, который вшит в наши ДНК. Что бы сейчас ни происходило, как бы ни работали с образом певицы, именем — ее невозможно вычленить из ДНК большинства россиян», — резюмировала Ауг.

Ранее стал известен гонорар Лии Ахеджаковой за участие в спектакле за границей.

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