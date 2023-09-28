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Дмитрий Тарасов отреагировал на сравнения с Джиганом

Блогер Тарасов заявил, что уже обогнал Джигана по количеству детей

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tarasov23/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогер и бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Тарасов в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опроверг шуточные слухи о том, что собирается обогнать рэпера Джигана по количеству детей.

«Если еще кто-то говорит, что мы гонимся за Джиганом, то я — точно нет. Потому что у меня вообще будет пятеро детей, а у Джигана четверо. Я ни за кем не гонюсь и живу своей жизнью», — заявил Тарасов.

Он также показал вырезку обложки журнала 2017 года, на которой написано, что Тарасов и его жена Анастасия Костенко хотят стать многодетными родителями.

Модель рассказывала в соцсетях, что познакомилась с футболистом, когда училась в университете. По ее словам, она не разрушала брак Дмитрия Тарасова с Ольгой Бузовой и не стремилась выйти замуж за известного человека. Пара поженилась в 2018 году, у них трое детей: пятилетняя Милана, трехлетняя Ева и годовалый Алексей. Недавно звездная пара сообщила, что они ждут четвертого ребенка.

От первого брака с Оксаной Пономаренко у футболиста есть дочь, по словам спортсмена, ему удалось наладить отношения с экс-женой, поэтому Ангелина чаще проводит с ним время.

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