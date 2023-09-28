Стал известен гонорар Лии Ахеджаковой за участие в спектакле за границей

Гонорар 85-летней народной артистки России Лии Ахеджаковой за участие в спектакле за границей за одно выступление может составлять по полмиллиона рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Артистка выступает со спектаклем «Мой внук Вениамин» по пьесе Людмилы Улицкой. Недавно Ахеджакова представила постановку в Армении и Грузии. Цена на билет в среднем составила 5,4 тыс. руб.

В октябре актриса планирует выступить в Германии — самый дешевый билет на ее спектакль стоит шесть тыс. руб., места в партере — 10-13 тыс. руб. В ноябре Ахеджакова хочет сыграть в постановке в Швейцарии.

Кроме того, «Комсомольская правда» уточняет, что во время гастролей по Европе актриса перестала принимать со сцены подарки у зрителей, поскольку ранее в немецком Бремене артистка вместе с букетами цветов взяла в руки флаг Украины, что вызвало возмущение общественности.

Сама Лия Ахеджакова рассказала «Газете.Ru», что его ей подсунул провокатор вместе с букетом цветов. Она отметила, что найти человека, отдавшего ей флаг, так и не удалось.

Ранее администратор канала Moscow Calling признал вину в дискредитации ВС РФ.