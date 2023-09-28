Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стал известен гонорар Лии Ахеджаковой за участие в спектакле за границей

«КП»: гонорар Ахеджаковой за спектакль за границей составляет полмиллиона рублей

close
100%
РИА «Новости»

Гонорар 85-летней народной артистки России Лии Ахеджаковой за участие в спектакле за границей за одно выступление может составлять по полмиллиона рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Артистка выступает со спектаклем «Мой внук Вениамин» по пьесе Людмилы Улицкой. Недавно Ахеджакова представила постановку в Армении и Грузии. Цена на билет в среднем составила 5,4 тыс. руб.

В октябре актриса планирует выступить в Германии — самый дешевый билет на ее спектакль стоит шесть тыс. руб., места в партере — 10-13 тыс. руб. В ноябре Ахеджакова хочет сыграть в постановке в Швейцарии.

Кроме того, «Комсомольская правда» уточняет, что во время гастролей по Европе актриса перестала принимать со сцены подарки у зрителей, поскольку ранее в немецком Бремене артистка вместе с букетами цветов взяла в руки флаг Украины, что вызвало возмущение общественности.

Сама Лия Ахеджакова рассказала «Газете.Ru», что его ей подсунул провокатор вместе с букетом цветов. Она отметила, что найти человека, отдавшего ей флаг, так и не удалось.

Ранее администратор канала Moscow Calling признал вину в дискредитации ВС РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях