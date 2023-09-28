В России вышел документальный фильм о волонтерах, помогающих военным в зоне СВО

В России вышел фильм «Ты нужен!», который посвящен волонтерам, помогающим российским военным. Картину выпустила kp.ru.

Главной героиней фильма стала волонтер Елена, которая вместе с дочерью оказывает поддержку раненным в зоне спецоперации военнослужащим.

«Во время одной из первых поездок в военный госпиталь Елена знакомится с Ринатом, который в ходе спецоперации лишился обеих ног. На примере наших героев мы видим, как бойцам важна поддержка неравнодушных людей, и рассказываем, как можно помочь военнослужащим. А также — как проверить, кто из волонтеров и какой из фондов заслуживают доверия», — говорится в анонсе картины.

В съемках приняли участие народный артист и депутат Дмитрий Певцов, певец SHAMAN, певица Виктория Дайнеко, писательница Дарья Донцова и другие.

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