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Сергей Лазарев раскрыл, как поддерживает себя в форме

Певец Сергей Лазарев заявил, что ходит в спортзал два раза в неделю

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Сергей Лазарев рассказал в беседе с teleprogramma.pro, что поддерживает себя в форме с помощью физических нагрузок.

Лазарев заявил, что ходит в спортивный зал два раза в неделю. Он объяснил, что график гастролей и телесъемок слишком плотный, поэтому не позволяет ему посещать фитнес-клуб чаще. Также сказалось то, что звезда стал больше проводить время с детьми. Помимо этого, певец ограничивает себя в еде, чтобы поддерживать форму.

Лазарев добавил, что своим примером старается прививать здоровый образ жизни своему сыну Никите и дочери Анне. Дети артиста занимаются танцами. Так музыкант вместе с сыном делает приседания и качает пресс в домашних условиях.

«Наши дети — наше отражение. Они копируют все. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок не курил в будущем, не курите хотя бы при нем или вообще не курите. Если вы хотите, чтобы ваши дети охотно по утрам делали зарядку, то делайте ее с ними. Дети нас копируют, чтобы быть взрослее. Мы — их модель поведения», — заявил певец.

Лазарев впервые стал отцом в 2014 году. Суррогатная мать родила артисту сына, которого он назвал Никитой. В 2018-м у него появилась на свет дочь Анна. Девочку выносила и родила та же суррогатная мать, что и старшего сына артиста.

Ранее Сергей Лазарев заявил, что не хочет для своих детей карьеру артистов.

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