Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Блестящие» выступят на «Супердискотеке 90-х»

В Москве пройдет концерт «Супердискотека 90-х»

close
100%
Пресс-служба концерта «Супердискотека 90-х»

В Москве состоится концерт «Супердискотека 90-х». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Мероприятие пройдет второго декабря в концертном зале МТС Live Холл. Тематикой концерта была выбрана трилогия режиссера Роберта Земекиса «Назад в будущее!». Слушатели смогут вернуться в свой школьный класс, посидеть за партой, вступить в пионеры, позаниматься в советском спортзале, «поставить» челку в парикмахерской и прикупить еды из 90-х в ларьках.

На концерте выступят такие исполнители, как «Кар-Мэн», «Мальчишник», «Вирус», Оксана Почепа, «Отпетые Мошенники», Оксана Ковалевская, золотой состав «Стрелок», Ирина Салтыкова, Total & Cherkunova, Игорек, Revoльvers.

Впервые на «Супердискотеке» выступят Hi-Fi и Сергей Бобунец из «Смысловых Галлюцинаций». А «Блестящие» и Мистер Малой вернутся на сцену главного ретромегадэнса страны спустя 10 лет.

«Супердискотека» — это всегда позитивные эмоции и хорошее настроение. Мы всегда с большим удовольствием принимаем участие в этих шоу. «Супердискотека» — это круто! Банзай!» — заявил Сергей Аморалов.

«Супердискотека 90-х» проводится ежегодно с 2003 года в Санкт-Петербурге и с 2010 года в Москве.

Ранее Собчак станцевала лезгинку.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях