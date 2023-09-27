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Сарик Андреасян подарил жене свадебный салон

Актриса Лиза Моряк заявила, что Андреасян подарил ей свадебный салон

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Лиза Моряк похвасталась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее муж, режиссер Сарик Андреасян, подарил ей недвижимость.

Моряк сообщила, что стала владелицей свадебного салона.

«В прошлом году я сама вышла замуж, а в этом году буду уже выдавать! Всех, кто собирается под венец, буду рада видеть в моем свадебном салоне», — написала артистка.

Андреасян и Моряк познакомились на съемках фильма «Девушки бывают разные», но тогда режиссер был женат. Их роман начался уже после развода, однако актриса переживала, что ее все равно будут называть разлучницей.

Андреасян и Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В феврале 2023 года артистка родила дочь. Девочку назвали Элизабет.

В сентябре Моряк призналась, что хотела назвать дочь в честь голливудской звезды Моники Беллуччи. Но после разговора со свекровью артистка отказалась от этой идеи. Мать режиссера заявила, что многих женщин низкого социального положения зовут так в Америке.

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