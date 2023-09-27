«Это мой долг»: директор Моисеева отказал Пугачевой, которая хотела оплатить памятник певцу

Концертный директор Бориса Моисеева заявил, что отказал Алле Пугачевой, которая хотела оплатить памятник певцу. Об этом Сергей Горох рассказал изданию «7 дней».

«Все расходы взял на себя, потому что это память о друге, наставнике, учителе. Мне предлагали помощь в этом вопросе, но я считаю, что это мой долг, и я сам должен это сделать», — подчеркнул Горох.

По его словам, они с Примадонной виделись в Юрмале во время фестиваля Лаймы Вайкуле. Они советовались с Примадонной на тему памятника Моисееву, Пугачева вносила свои правки. Горох уточнил, что певица не приедет в Москву на открытие памятника и не увидит лично бронзовую скульптуру Моисеева, которую изготовил Филипп Трушин.

Горох подчеркнул, что Пугачевой важно было участвовать в процессе создания памятника Моисееву, так как они поддерживали связь до последних дней жизни музыканта. Она присылала звезде финансовую помощь, а также интересовалась его здоровьем.

Ранее Анита Цой объяснила, почему закручивает соленья в защитном респираторе.