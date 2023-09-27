Лариса Гузеева займет кресло жюри на новом вокальном шоу Первого канала

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева станет членом жюри нового вокального телешоу Первого канала «Перепой звезду!». Об этом сообщает РИА Новости.

«В Перепой звезду!» обычные люди бросают вызов профессионалам и доказывают, что способны петь лучше! В каждом выпуске восемь шлягеров, восемь звезд и восемь любителей, среди которых стоматологи, слесари, маляры, продавцы, парикмахеры, почтальоны, учителя и представители многих других профессий», — гласит описание проекта.

По правилам программы первый куплет поет непрофессиональный артист, а на втором куплете вступает звезда. Финал они исполняют дуэтом. Помогать Гузеевой оценивать участников будут Надежда Михалкова, Петр Дранга, Егор Кончаловский и Денис Казанский.

По данным СМИ, в проекте примут участие такие именитые звезды российской эстрады, как Лариса Долина, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Валерия, Сосо Павлиашвили, Зара, Юлианна Караулова, Любовь Успенская, Жасмин, Shaman и многие другие отечественные знаменитости.

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