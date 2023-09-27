Карди Би считает, что в ее доме поселился сексуально озабоченный призрак

Певица Карди Би рассказала, что ее донимает призрак, который, по ее мнению, хочет заняться с ней сексом. Об этом пишет HipHopDX.

«Я начинаю слышать звук, похожий на звук мухи. Я не вижу этой чертовой мухи... Потом я начала слышать этот звук в коридоре. Звук такой, как будто кто-то разговаривает по телефону», — вспомнила Карди Би.

В определенный момент она попросила одного из охранников зайти к ней домой, однако странные звуки тут же пропали. Карди уточнила, что полтергейст донимает ее только в этом конкретном доме и только тогда, когда ее мужа, рэпера Offset нет дома. Певица призналась, что достигла такой точки напряжения, что готова переехать из дома в Лос-Анджелесе в какой-нибудь отель.

«Я так дезориентирована в этом доме наедине с призраком, который явно хочет заняться со мной сексом, потому что он приходит только тогда, когда я здесь одна. И я собираюсь позвонить своему охраннику, чтобы он поместил меня в гребаный отель, потому что я больше не могу этого выносить», — пожаловалась Карди.

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