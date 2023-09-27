Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Карди Би считает, что в ее доме поселился сексуально озабоченный призрак

Певица Карди Би пожаловалась, что ее донимает призрак, когда мужа нет дома

close
100%
iamcardib/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Карди Би рассказала, что ее донимает призрак, который, по ее мнению, хочет заняться с ней сексом. Об этом пишет HipHopDX.

«Я начинаю слышать звук, похожий на звук мухи. Я не вижу этой чертовой мухи... Потом я начала слышать этот звук в коридоре. Звук такой, как будто кто-то разговаривает по телефону», — вспомнила Карди Би.

В определенный момент она попросила одного из охранников зайти к ней домой, однако странные звуки тут же пропали. Карди уточнила, что полтергейст донимает ее только в этом конкретном доме и только тогда, когда ее мужа, рэпера Offset нет дома. Певица призналась, что достигла такой точки напряжения, что готова переехать из дома в Лос-Анджелесе в какой-нибудь отель.

«Я так дезориентирована в этом доме наедине с призраком, который явно хочет заняться со мной сексом, потому что он приходит только тогда, когда я здесь одна. И я собираюсь позвонить своему охраннику, чтобы он поместил меня в гребаный отель, потому что я больше не могу этого выносить», — пожаловалась Карди.

Ранее Бондарчук пришел с женой на премьеру «Повелителя ветра» про Федора Конюхова.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях