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«Немножко бухая» Слава призналась в любви к алкоголю

Певица Слава порадовала себя спиртным и послала всех

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Слава вышла на связь с фанатами в соцсетях и призналась им, что алкоголь действительно приносит ей удовольствие. Еще она «послала всех», пишет «Пятый канал».

«Я немножко бухая и как обычно радую вас. И себя, кстати. Вот честно, я очень люблю выпить. И пошли все!» — высказалась Слава.

Незадолго до этого Слава пожаловалась на «страшнейший» кашель. Слава заявила, что кашель не прекращается уже пять месяцев. Артистка сходила на все проверки и анализы, на которые возможно, чтобы узнать, почему у нее проблемы с горлом. Однако, как отметила звезда, врачи ничего у нее не обнаружили.

Слава отметила, что из-за кашля ей тяжело выступать. По словам артистки, она может «закашляться» на концерте, однако с помощью импровизации вывести его на профессиональный уровень.

Слава начала музыкальную карьеру в 2002 году. В 2004-м она выпустила свой дебютный альбом «Попутчица». В том же году артистка удостоилась премии «Золотой граммофон» за песню «Попутчица».

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