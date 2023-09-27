Звезда детского «Голоса» решила стать моделью, но попала к мошенникам

Участница 4-го сезона шоу «Голос.Дети» Александра Апраксина решила стать моделью, но вместо этого получила кредитный договор, который случайно подписала. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Юная артистка обратилась в модельное агентство «Верона», ей предложили подписать трудовой договор, но вместо этого выдали кредитный. Только через несколько дней девушка узнала, что случайно взяла кредит на 196 тысяч рублей. Расторгнуть договор у Апраксиной не вышло, поэтому она обратилась в полицию. Сейчас силовики проводят проверку инцидента.

Незадолго до этого актер Артем Ткаченко отдал 10 биткоинов и еще несколько миллионов рублей «успешному инвестору» Григорию Мулузяну, который ранее обманул Павла Деревянко. В конце 2021 года артист познакомился с Мулузяном при посредничестве Деревянко. Мошенник предложил Ткаченко заработать, передав ему доступ к криптокошельку.

Первое время актер действительно получал 10% ежемесячной прибыли, которую ему приносили действия Мулузяна. В январе прибыль стала сокращаться и актер решил зайти на свой кошелек, но доступ оказался заблокирован.

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