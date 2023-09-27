Психиатр объяснил танцы Бритни Спирс «маниакальным состоянием»

Психиатр Василий Шуров считает, что поп-исполнительница Бритни Спирс страдает биполярным расстройством. Об этом врач заявил в беседе с NEWS.RU.

«После того как она отсудила у отца право за независимость, перестала принимать препараты, и на видео, где она танцует с ножами, мы видим ее маниакальное состояние», — отметил Шуров.

По словам врача, певица также может злоупотреблять алкоголем. Частые публикации откровенных танцев в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) у певицы врач объяснил приступами. В моменты мании человек кажется себе сексуальным и склонен к опрометчивым сексуальным контактам, заявил Шуров.

Биполярное расстройство — психопатологическое заболевание, проявляющееся резкими сдвигами в настроении, чередовании приступов мании и депрессии.

На днях сексолог Лариса Никитина не увидела у певицы Бритни Спирс секс-отклонений. Она назвала танцы Спирс «безобидными представлениями».

24 сентября Спирс опубликовала видеоролик, на котором танцует стриптиз на шесте. 41-летняя певица была одета в миниатюрный купальник цвета фуксии, состоящий из треугольного лифа с золотыми подвесками и трусов с заниженной талией. Звезда дополнила образ туфлями на высокой платформе и черным колье-чокером.

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