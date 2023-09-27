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Американская звезда телешоу лег в психушку из-за травли в соцсетях

Актер Джош Зейтер лег в психиатрическую клинику после взлома аккаунта в соцсетях

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josh_seiter_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда реалити-шоу «Холостячки» Джош Зейтер обратился в психиатрическую клинику после того, как в конце августа его аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) взломали. Об этом сообщает The New York Post.

Мужчина заявил, что «выходит из игры» из-за непрекращающейся травли. Он подчеркнул, что после взлома аккаунта он получил сотни негативных комментариев.

«Я бы хотел быть сильнее, но больше не могу это терпеть и навсегда ухожу из соцсетей», — заявил Зейтер.

В августе на странице звезды телешоу появилось сообщение о том, что его якобы не стало. Менее чем через 24 часа Зейтер удалил пост и сообщил, что жив.

«Привет, ребята, как видите, я жив и здоров. Мой аккаунт был взломан. Последние 24 часа я отчаянно пытался войти в него», — написал мужчина.

Он добавил, что кто-то сыграл «злую шутку» с ним, так как до этого Зейтер публично признался, что борется с депрессией и тревогой.

В конце августа сообщалось, что актрису Аманду Байнс начали выпускать из психиатрической клиники на прогулки и для совершения покупок. 17 июня Байнс попала в клинику во второй раз, а после перехода на амбулаторное лечение в конце июля — в третий.

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