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На Токийском кинофестивале покажут новый фильм Алексея Германа-младшего

Режиссер Герман-младший представит премьеру «Воздуха» на фестивале в Токио

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АМЕДИА

На 36-м Токийском кинофестивале состоится мировая премьера военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух». Об этом сообщает ТАСС.

«Алексей Герман — младший известен и в Японии. [На фестивале будет] представлена его новая работа на тему женщин-пилотов во время Второй мировой войны, которая до сих пор не была [широко] представлена в кино», — заявил программный директор смотра Седзо Итияма.

Мероприятие пройдет с 23 октября по 3 ноября, всего в основную программу смотра включили 15 фильмов.

Сюжет ленты развивается во время Второй мировой войны: в смешанный авиационный полк попадает несколько юных летчиц, среди которых и главные героини — их сыграли Анастасия Талызина и Аглая Тарасова. Им предстоит приспособиться к особенностям военной жизни мужчин и доказать, что они ничуть не хуже представителей сильного пола. В картине также снялись Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина и Мария Мельникова.

«Для нас было важным не только создать глубокий, эмоциональный и интересный фильм, но и максимально передать ощущение документальности происходящих на экране событий, чувства пилотов в кабинах самолетов, аэродромный быт и искренность чувств», — заявил Герман-младший.

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