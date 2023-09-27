Татьяна Арнтгольц покинула шоу «Жди меня» спустя пять лет работы на проекте

Актриса Татьяна Арнтгольц покинула должность ведущей шоу «Жди меня», на котором суммарно проработала около пяти лет. Об этом «СтарХиту» рассказал ее соведущий Александр Лазарев.

«Таня ушла из «Жди меня» по собственному желанию, много лет отдала данному проекту, но сейчас ей захотелось больше времени посвящать театральным постановкам, съемкам в кино. Мы провели вместе прекрасные пять лет», — отметил Лазарев.

Сама Арнтгольц добавила, что ушла из проекта из-за усталости от переживаний. По ее словам, работа на этом шоу отнимает у нее много сил и эмпатии. Она поблагодарила коллег и заверила, что будет скучать по ним.

«Очень люблю эту программу, вела ее прекрасные пять лет! Но она требует огромной эмпатии, включения.. Без этого быть ведущей такой программы нечестно! Я устала. Просто устала», — объяснила артистка.

По словам телеведущей, ей было жаль оставлять своего соведущего, которого Арнтгольц считает чутким и тонким партнером. На шоу ее заменит Алена Бабенко.

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