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Гильдия сценаристов США объявила о завершении забастовки

Гильдия сценаристов США объявила, что их забастовка завершится 27 сентября

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Mario Anzuoni/Reuters

Гильдия сценаристов США объявила, что в среду, 27 сентября, завершится их забастовка, длившаяся пять месяцев. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

«Забастовка завершится в 00:01 (по времени Лос-Анджелеса, 10:01 мск) среды. Таковы результаты голосования руководства гильдии, которые решили допустить до работы 11,5 тысяч ее членов», — сказано в сообщении.

Как сообщает издание, теперь сценаристам можно будет представлять, писать, дорабатывать свои произведения и проводить рабочие встречи.

Гильдия американских сценаристов, объединяющая более 11,5 тысячи авторов, занимающихся созданием контента для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу, проводила массовую забастовку из-за несогласия с Альянсом продюсеров кино и телевидения относительно улучшения условий труда.

1 мая 2023 года истекло соглашение между Гильдией сценаристов США и Альянсом продюсеров кинофильмов и телевизионных продуктов. Это соглашение регулирует порядок отчисления денежных средств от киностудий авторам сценариев. По правилам, если к моменту, когда истекает срок предыдущего соглашения, стороны не могут договориться об условиях следующего, руководство Гильдии объявляет забастовку. 2 мая началась седьмая в истории забастовка Гильдии сценаристов США.

В июле Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США также объявила о забастовке.

Ранее был раскрыт ущерб, который забастовка сценаристов нанесла экономике Калифорнии.

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