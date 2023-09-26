«Будут гореть в аду»: Лариса Гузеева о слухах об отце внучки Долиной

Актриса и телеведущая Ларина Гузеева поддержала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) певицу Ларису Долину после слухов, что ее дочь Ангелина якобы родила от отчима.

Гузеева заявила, что журналисты, распространяющие подобные слухи, «будут гореть в аду». По словам звезды, у таких людей нет ни души, ни сердца.

«Мусор. Никого не щадят», — возмутилась актриса.

В сентябре Долина опровергла слухи, что ее дочь родила ребенка от своего отчима, музыканта Ильи Спицына. По словам артистки, она не смогла пройти мимо стенда с газетами, где прочитала «небылицы» о своей семье. Звезда уверена, что не стоит закрывать глаза на распространение подобной ложной информации.

Долина заявила, что ее внучка Александра рождена от «замечательного парня», чье имя не может назвать. Она отметила, что знает отца девочки очень хорошо. По словам исполнительницы, Илья Спицын никакого отношения к рождению ее внучки не имеет.

Долина родила дочь Ангелину от джазового музыканта Анатолия Миончинского в 1983 году. Илья Спицын был третьим мужем певицы, с которым она рассталась в 2016 году.

Ранее бывшая жена Гуфа порассуждала о мире на фоне критики рэпера.