Звезда «Полицейского с Рублевки» вспомнила худшие съемки в кино

Актриса Софья Каштанова рассказала в беседе с «Пятым каналом» о худших съемках в кино.

Каштанова вспомнила, как для роли плыла в холодном море. По сценарию ей необходимо было целоваться в водоеме, наполненном медузами. По словам артистки, морские животные были повсюду.

«Это было ужасно», — поделилась актриса.

Каштанова призналась, что старается находить плюсы даже в такие моменты. Среди них она выделила, что в итоге получился «классный» фильм.

«Наверное, задача в принципе по жизни, что не очень симпатично, на первый взгляд, найти в этом позитивные моменты и наслаждаться», — отметила звезда.

Софья Каштанова дебютировала в кино в 2005 году в сериале «Студенты». Она получила наибольшую известность по роли элитной проститутки Кристины в картине «Полицейский с Рублевки». Она также снималась в таких проектах, как «Психологини», «Кухня», «Детективное агентство Мухича».

В августе 2022 года Каштанова призналась, что тайно вышла замуж за своего возлюбленного, с которым состоит в отношениях уже семь лет.

Ранее певица Слава пожаловалась на «страшнейший» кашель.