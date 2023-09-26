Уехавшая из России юмористка пожаловалась на высокие цены в Грузии

Юмористка Ариана Лолаева пожаловалась в подкасте «Авторитет мысли» на высокие цены в Грузии.

Лолаева рассказала, что в Грузии очень дорогие продукты. По ее словам, можно «сойти с ума», если переводить ценники в рубли.

«Это вообще лучше не делать, если ты где-то в другой стране, не переводи ничего в голове в рубли, потому что ты будешь со слезами на глазах выходить из бара», — поделилась комикесса.

Лолаева также отметила, что за последнее время в Тбилиси выросли цены на жилье. Она заявила, что двухкомнатная квартира в столице Грузии стоит около $700-1000. По ее словам, цены на аренду пока не падают.

Лолаева начала свою карьеру в 2017 году. Она хотела поучаствовать в шоу «Открытый микрофон», но не прошла кастинг. В 2019-м она появилась в программе «Comedy Баттл». Артистка уехала из России в Грузию в 2022 году.

В августе 2023 года Стендап-комик Дмитрий Коваль пожаловался, что европейские рестораны невкусно готовят. Юморист уточнил, что ходил в кафе в Париже и Барселоне. При этом, как заявил юморист, в европейских магазинах продают качественную и вкусную еду. Он назвал эту ситуацию «парадоксом».

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