Стало известно, как комик Комиссаренко познакомился с бывшей вебкам-моделью

Бывшая вебкам-модель Юлия Шашкова, которая в сентябре 2023 года вышла замуж за комика Славу Комиссаренко, сама искала знакомства с известным белорусским комиком. Об этом сообщает Woman.ru со ссылкой на знакомых девушки.

Издание узнало, что Шашкова зарабатывала деньги, продавая свои интимные фотографии, а вырученные на этом средства тратила на пластические операции. Она переехала из Киева в Москву, но после начала пандемии коронавируса вернулась на родину, где познакомилась с белорусским комиком.

«После выступления она подошла к Славе якобы за автографом, и начала кокетничать. Слово за слово, обменялись телефонами, начали встречаться, а когда Слава переехал за границу, видимо, позвал ее с собой», — сказали знакомые девушки.

По словам источников, Шашкова не была поклонницей стендапа. Ее целью было «стать девушкой звезды».

В конце сентября стало известно, что Комиссаренко женился. Пользователи соцсетей сразу же узнали, что девушка раньше работала в вебкаме. Свадьба пары, судя по соцсетям, проходила в Черногории, а после молодожены улетели на Мальдивы.

Накануне сообщалось, что Комиссаренко узнал о вебкам-прошлом жены во время медового месяца.

Ранее жена Хайдарова обратилась в прокуратуру из-за адвоката певицы Славы.