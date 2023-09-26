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Слава Комиссаренко не знал, что его жена зарабатывала вебкамом

Комик Слава Комиссаренко узнал о вебкам-прошлом жены во время медового месяца

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Слава Комиссаренко/YouTube.com

Комик Слава Комиссаренко написал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не знал о вебкам-прошлом своей жены.

По словам юмориста, правда вскрылась только после свадьбы, однако супруга даже после этого пыталась отрицать свою принадлежность к секс-индустрии.

«Считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется. Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из интернета посреди вашего медового месяца», — написал он.

Комиссаренко назвал ситуацию унизительной, отметив, что в происходящем «ужасно все».

«Я не чувствую себя рассерженным, обиженным и жаждущим отмщения. Мне просто очень грустно от того, что все так получилось», — подытожил комик.

В конце сентября стало известно, что Комиссаренко женился. Пользователи соцсетей сразу же узнали, что девушка раньше работала в вебкаме. Свадьба пары, судя по соцсетям, проходила в Черногории, а после молодожены улетели на Мальдивы.

Ранее сообщалось, что Гуф заблокировал бывшую жену в соцсетях.

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