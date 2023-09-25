Блогерша Helen Yes устроила вечеринку в стиле Барби за 15 миллионов рублей

Блогерша Елена Сажина, известная под псевдонимом Helen Yes, отпраздновала день рождения за 15 миллионов рублей. Об этом сообщает «Пятый канал».

Сажина устроила вечеринку в стиле Барби. На мероприятии выступили такие звезды, как Дима Билан, Люся Чеботина, Настя Крайнова, Анастасия Годунова. Также праздник посетили блогеры Алина Акилова, Карина Нигай, Гусейн Гасанов. Сажина призналась, что всегда мечтала о масштабном и «фееричном» дне рождения.

«Огромное количество моих коллег именно так справляли. Я каждый раз думала: «Ну вот, придет время, я тоже так отмечу. Придет время, тоже так отмечу». А потом я поняла, что время не придет. Это вот как из разряда с детьми. Ты думаешь, что вот сейчас все устаканится, потом буду беременеть. Нет, если ты хочешь, надо делать», — рассказала блогерша.

По словам Сажиной, на подготовку вечеринки ушло два месяца. Блогерша объяснила, что выбрала тематику Барби, так как многие ассоциирует ее с этой куклой.

Сажина начала вести свой блог в 2016 году. Через год она получила премию «InstaMam Award» в номинации «Мама-блогер». В 2018-м блогерша выпустила книгу «Заботливая мама VS Успешная женщина. Правила мам нового поколения». А в 2019-м презентовала дебютный трек «Счастье».

Ранее звезду «Уральских пельменей» обокрали в Екатеринбурге.