Звезда «Stand Up на ТНТ» отказался от интервью с Собчак

Комик Евгений Чебатков рассказал в Telegram-канале, что журналистка и телеведущая Ксения Собчак предложила ему совместное интервью.

Чебатков опубликовал переписку с Собчак в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где она предлагает пообщаться с ним и обсудить современный стендап. Артист признался, что удивлен сообщением от журналистки. Юморист отметил, что отказал телеведущей.

«При всем моем уважении к Ксении Анатольевне, я думаю, что я даже не рассматриваю всерьез это», — поделился комик.

Чебатков объяснил, что интервью с Собчак — это не то, чем он хочет заниматься. Артист заявил, что желает оставаться «верным профессии».

«Заниматься стендапом, делать комедию, любить Казахстан, любить Россию и просто любовью заниматься», — отметил юморист.

Евгений Чебатков начал свою карьеру в 2016 году, когда стал участником шоу «Stand Up на ТНТ». Параллельно он работал ведущим на Comedy Radio. В 2021 году на премии «Женщина года» по версии Glamour комик стал лауреатом в номинации «Мужчина года».

19 сентября Ксения Собчак согласилась на интервью с рэпером Алишером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее бывшая жена Моргенштерна рассказала, сколько тратит на себя.