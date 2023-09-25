Звезда «Универа» о вкусах на мужчин: «слабенькие неинтересны»

Актриса Настасья Самбурская заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей неинтересны «слабенькие» мужчины.

Таким образом Самбурская ответила на замечание одного из подписчиков. Звезде заявили, что своим дерзким поведением она отталкивает «хороших мужчин». Артистка уверила, что это «естественный отбор».

Самбурская отметила, что ей не нужен мужчина, который будет пугаться только при ее виде.

Самбурская была замужем один раз. С 2017 по 2018 год она состояла в браке с актером Кириллом Дыцевичем. Актриса рассказывала, что экс-супруг поднимал на нее руку и постоянно подвергал эмоциональному насилию.

Самбурская известна по роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Она также играла в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные».

В ноябре 2022 года Самбурская сообщила, что отказалась от алкоголя и курения. Звезда объясняла, что решила взять аскезу на спиртное и сигареты на всю жизнь. По словам артистки, после отказа от вредных привычек стала получать намного больше предложений о работе.

Ранее Настасья Самбурская выставила на продажу свои вещи на миллион рублей.