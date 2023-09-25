Александр Петров показал на Соболеве, как снимаются постельные сцены

Актер Александр Петров признался в программе «Шоу Воли», что ему очень тяжело сниматься в постельных сценах.

Ведущий шоу Павел Воля попросил рассказать в подробностях, как работают над подобными сценами. Его соведущий Илья Соболев предположил, что артисты должны встать в определенную позу. Для наглядности он лег на стол.

Петров подтвердил, что примерно так и происходит. Он уточнил, что в этот момент на площадке находится множество людей, которые делают различные указания актерам. Звезда встал со своего места и изобразил с Соболевым сцену, будто он член съемочной группы.

«Они не просто сидят вокруг тебя, а бегают, что-то поправляют. «Можешь здесь остаться? Сейчас мы линзу посмотрим. Все, хорошо, давайте поправим грим. Ногу вот сюда. И… Начали!» — поделился актер.

Соболев в шутку попросил на финальном монтаже подрисовать ему женщину, чтобы не казалось будто он занимается сексом со столом.

Александр Петров дебютировал в кино в 2010 году в проекте «Не ври мне». В его фильмографии более 70 работ. Среди них — «Лед», «Метод», «Полицейский с Рублевки».

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