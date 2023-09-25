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Кормухина снова обвинила Гагарину в краже хита «Кино»

Певица Кормухина заявила, что Меладзе и Гагарина украли у нее «Кукушку»

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина во время выступления на фестивале «Наш путь» в Чите снова обвинила певицу Полину Гагарину в краже ее хита — аранжировки песни группы «Кино» «Кукушка». Об этом сообщает chita.ru.

По словам Кормухиной, ее версия «Кукушки» была успешной, а потом ее «кто-то убрал».

«В 2015 году мы услышали свою аранжировку в фильме «Битва за Севастополь» (12+), украденную господами Меладзе и Гагариной. Доказать ничего невозможно, потому что, к сожалению, вы сами знаете нашу судебную систему. Слава богу, удалось хотя бы отстоять право петь свой собственный труд, но люди знают. Правда — это главное», — заявила Кормухина.

В 2019 году Кормухина подала иск против Гагариной из-за кавер-версии «Кукушки». Артистка выразила уверенность в том, что коллега присвоила аранжировку, созданную ею и музыкантом Алексеем Беловым в 2011 году.

Тяжбы длились до 2022 года, в удовлетворении иска суд отказал.

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