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Солист Backstreet Boys рассказал о борьбе с алкоголизмом

Певец Эйджей Маклин признался, что два года трезвости дались ему нелегко

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Global Look Press

Певец Эйджей Маклин признался, что ему нелегко дались два года трезвости. О борьбе с алкоголизмом он рассказал в беседе с People.

45-летний артист отметил, что борьба со временем не становится легкой, но входит в привычку.

В мае 2023 года после окончания гастролей Backstreet Boys Маклин отправился в реабилитационный центр на десять недель для профилактики зависимости и считает, что поступил правильно.

По словам Маклина, зависимость обострилась, когда он с 2017 по 2019 год давал регулярные концерты с Backstreet Boys в Лас-Вегасе.

«Дело не в городе. Зависимость следует за вами по пятам везде, так что город ни при чем. Это, конечно, город грехов, но все-таки не в этом дело. Я пил как чайка где угодно, я знаю, чем все закончится, если я выпью даже раз», — признался он.

Певец уточнил, что за последние два года из-за зависимостей потерял 12 друзей.

«Просто не открывайте эту дверь. Останьтесь по эту сторону», — попросил он поклонников.

Накануне брат Юлии Захаровой Антон Тульский опроверг наличие проблем с алкоголем у артистки.

Ранее Нелли Кобзон поделилась воспоминаниями о муже.

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