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«Бросаю Джигурду»: Марина Анисина об отношениях с мужем

Фигуристка Марина Анисина опровергла слухи о разводе с Никитой Джигурдой

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Фигуристка Марина Анисина в эфире программы «Звезды сошлись» заверила, что не собирается разводиться с мужем Никитой Джигурдой.

«Я насовсем вернулась, уже два месяца в России, а желтая пресса все пишет, что я все бросаю Джигурду. Новую квартиру сняла, на год вперед оплатила ее, но сейчас так. Джигурду я не бросаю», — подчеркнула Анисина.

В марте некоторые поклонники заподозрили, что Анисина переехала вместе с детьми в Турцию из-за расставания с Джигурдой. Однако она опровергла данные слухи. Супруга звезды уверила, в их союзе все хорошо и не стоит за них беспокоиться.

Джигурда говорил, что его жена, актриса Марина Анисина, — это единственная женщина, которая может выдержать его «внутренний огонь». Пара поженилась в 2008 году, однако в 2016-м звезды расстались. Через год артистка и певец сошлись. В 2021-м они вновь сыграли свадьбу.

Ранее Гуф опроверг домыслы о воссоединении с бывшей женой.

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