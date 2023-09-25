Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Неудержимые-4» возглавили российский прокат

Фильм «Неудержимые-4» возглавил российский прокат с 96,6 млн рублей

close
100%
Campbell Grobman Films

Боевик Скотта Во «Неудержимые-4» стал лидером кинопроката в России с кассой в 96,6 млн рублей, собранной в премьерные выходные. Об этом сообщает портал Kinobusiness со ссылкой на данные за период с 21 по 24 сентября.

Фильм расскажет о том, как новая миссия команды Неудержимых потерпела крах и несет потери. Барни Росс (Сильвестр Сталлоне) выбывает из строя, а Ли Кристмас (Джейсон Стейтем) отстранен от операций. Происходит набор в команду новых наемников, которых отправляют возмещать ущерб, однако они попадают в плен. Их нужно освободить, а заодно предотвратить глобальную катастрофу.

Мелодрама «После. Навсегда» расположилась на второй строчке с 44,5 млн рублей. Главные роли в фильме о запутанных отношениях писателя и его избранницы исполнили Хиро Файнс-Тиффин и Джозефина Лэнгфорд.

Российская комедия «Я богиня» собрала 25 млн рублей за выходные и оказалась на третьем месте. Главная героиня картины — школьная учительница Лена (Александра Бортич), записавшаяся на тренинг «Стать богиней» и изменившая свою жизнь.

Накануне продюсер кинофраншизы «Неудержимые» Ярив Лернер признался, что не исключает съемки пятого фильма.

Ранее Юлия Савичева рассказала о разрыве творческих отношений с Максимом Фадеевым.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях