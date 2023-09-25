«Неудержимые-4» возглавили российский прокат

Боевик Скотта Во «Неудержимые-4» стал лидером кинопроката в России с кассой в 96,6 млн рублей, собранной в премьерные выходные. Об этом сообщает портал Kinobusiness со ссылкой на данные за период с 21 по 24 сентября.

Фильм расскажет о том, как новая миссия команды Неудержимых потерпела крах и несет потери. Барни Росс (Сильвестр Сталлоне) выбывает из строя, а Ли Кристмас (Джейсон Стейтем) отстранен от операций. Происходит набор в команду новых наемников, которых отправляют возмещать ущерб, однако они попадают в плен. Их нужно освободить, а заодно предотвратить глобальную катастрофу.

Мелодрама «После. Навсегда» расположилась на второй строчке с 44,5 млн рублей. Главные роли в фильме о запутанных отношениях писателя и его избранницы исполнили Хиро Файнс-Тиффин и Джозефина Лэнгфорд.

Российская комедия «Я богиня» собрала 25 млн рублей за выходные и оказалась на третьем месте. Главная героиня картины — школьная учительница Лена (Александра Бортич), записавшаяся на тренинг «Стать богиней» и изменившая свою жизнь.

Накануне продюсер кинофраншизы «Неудержимые» Ярив Лернер признался, что не исключает съемки пятого фильма.

Ранее Юлия Савичева рассказала о разрыве творческих отношений с Максимом Фадеевым.