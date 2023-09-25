Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во время выступления группы Mötley Crüe началась стрельба

Музыкант Винс Нил спасся от стрельбы на ярмарке в гримерке

close
100%
IMAGO/Global Look Press

На ярмарке в штате Оклахома, где вечером 23 сентября выступала глэм-метал группа Mötley Crüe, началась стрельба. Об этом сообщает Fox news.

Как позднее вспоминал лидер коллектива Винс Нил в Twitter, он заметил, что слушатели начали разбегаться на 3/4 концерта.

«Нам сказали зайти в гримерку. Там были стрелки. Спасибо поклонникам за понимание», — добавил музыкант.

В полиции сообщили, что перестрелка началась из-за ссоры между двумя группами людей. В результате оказался ранен один человек.

Лейтенант полиции Оклахома-Сити Джефф Купер сообщил, что изначально правоохранители взяли под стражу двоих подозреваемых, а затем одного из них отпустили. Первого обвиняют в нападении на людей с применением огнестрельного оружия, имя нападавшего не раскрывается.

8 сентября сообщалось, что во время концерта рэпера Lil Baby в городе Мемфис, штат Теннесси, произошла стрельба. Артиста увели со сцены после того, как на первом этаже прозвучал выстрел. Злоумышленник успел скрыться с места преступления до приезда полиции.

Ранее солист «Трех дней дождя» признался, что просил отменить скандальный концерт в Екатеринбурге.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях