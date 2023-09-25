Во время выступления группы Mötley Crüe началась стрельба

На ярмарке в штате Оклахома, где вечером 23 сентября выступала глэм-метал группа Mötley Crüe, началась стрельба. Об этом сообщает Fox news.

Как позднее вспоминал лидер коллектива Винс Нил в Twitter, он заметил, что слушатели начали разбегаться на 3/4 концерта.

«Нам сказали зайти в гримерку. Там были стрелки. Спасибо поклонникам за понимание», — добавил музыкант.

В полиции сообщили, что перестрелка началась из-за ссоры между двумя группами людей. В результате оказался ранен один человек.

Лейтенант полиции Оклахома-Сити Джефф Купер сообщил, что изначально правоохранители взяли под стражу двоих подозреваемых, а затем одного из них отпустили. Первого обвиняют в нападении на людей с применением огнестрельного оружия, имя нападавшего не раскрывается.

8 сентября сообщалось, что во время концерта рэпера Lil Baby в городе Мемфис, штат Теннесси, произошла стрельба. Артиста увели со сцены после того, как на первом этаже прозвучал выстрел. Злоумышленник успел скрыться с места преступления до приезда полиции.

Ранее солист «Трех дней дождя» признался, что просил отменить скандальный концерт в Екатеринбурге.