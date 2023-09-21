Стало известно имя избранницы сына актрисы Анны Ардовой

23-летний сын актрисы Анны Ардовой Антон Шаврин женился на коллеге Марии Борачевой. Об этом сообщает kp.ru.

Издание отмечает, что Шаврин давно живет отдельно от родителей, он пошел по их стопам и занялся актерской карьерой. 20 сентября 2023 года молодой человек узаконил в ЗАГСе свои отношения с Борачевой. Они не стали устраивать пышного торжества, а просто расписались. Шаврин пришел на регистрацию в черной рубашке и джинсах, а Борачева ставила подпись, одетая в платье-рубашку.

Накануне Ардова порадовалась женитьбе сына. Актриса, известная по ролям в сериалах «Солдаты» и «Счастливы вместе», была замужем дважды. Ее первым супругом стал актер Даниил Спиваковский, с которым звезда прожила вместе одиннадцать месяцев еще в студенческом возрасте. Во второй раз актриса вышла замуж за коллегу Александра Шаврина. Они прожили вместе 20 лет, после чего развелись в 2017 году. У Ардовой есть родившаяся в 1996 году дочь Софья и сын Антон — в 2000-м.

Старшая дочь Ардовой Софья служит в МХТ им. Чехова. Она замужем за актером Денисом Парамоновым.

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