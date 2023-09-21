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Звезда «Городка» Юрий Стоянов учит юмору Глеба Калюжного в сериале «Трепачи»

Вышел сериал «Трепачи» с актерским дуэтом Калюжного и Стоянова

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Пресс-служба PREMIER

В онлайн-кинотеатре PREMIER 21 сентября состоялась премьера сериала «Трепачи» с актерским дуэтом Юрия Стоянова и Глеба Калюжного. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

Шоу рассказывает о парне Дане (Калюжный), который переехал в Москву, мечтая покорить индустрию столичного стендапа. Молодой человек снял квартиру у ворчливого одинокого старика Вячеслава Соколова (Стоянов), который оказался популярным в СССР сатириком. Соколов решил помочь юному юмористу раскрыть свой талант, а заодно — вспомнить былые времена.

Впервые сериал показали на фестивале «Новый сезон» в сентябре 2023 года. На PREMIER первые эпизоды шоу доступны с 21 сентября, а последующие будут выходить каждый вторник и четверг. Всего создатели обещают десять серий.

«С Юрием Николаевичем Стояновым максимально комфортно работать. И даже просто находиться рядом с такими людьми, как он, и общаться — одно удовольствие. У нас на площадке вообще царила идиллия, была очень теплая, дружеская атмосфера», — признался Калюжный.

Режиссером проекта выступил Симон Багдасарян. В каст также вошли Оскар Кучера, Алексей Кирсанов, Михаил Евланов, Роза Хайруллина и другие.

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