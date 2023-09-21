Участники популярной k-pop-группы попали в аварию

Три участника популярной k-pop-группы Stray Kids попали в автомобильную аварию 20 сентября. Об этом сообщает издание E! Online.

Ли Ноу, Хенджин и Сынмин получили синяки и страдают от мышечных болей, уточнили в их агентстве JYP Entertainment.

Автомобиль артистов попал в ДТП, когда они возвращались домой. Всех троих госпитализировали для осмотра, им порекомендовали консервативное лечение.

Трое исполнителей не смогут принять участие в Неделе моды а Милане, а стрим в честь дня рождения Сынмина пришлось отменить.

Кроме того, все восемь участников группы не примут участие в музыкальном фестивале Global Citizen в Нью-Йорке, где должны были выступить 23 сентября.

Накануне пережившая тяжелую аварию певица Лада Дэнс приехала на съемки шоу телеканала «Муз-ТВ» «Битва поколений» на костылях. По словам Дэнс, опыт съемок на костылях не стал для нее чем-то новым.

Ранее Никита Михалков предостерег от жизни ради удовольствий.