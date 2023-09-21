Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Участники популярной k-pop-группы попали в аварию

В Корее попала в аварию k-pop-группа Stray Kids

close
100%
Keystone Press Agency/Global Look Press

Три участника популярной k-pop-группы Stray Kids попали в автомобильную аварию 20 сентября. Об этом сообщает издание E! Online.

Ли Ноу, Хенджин и Сынмин получили синяки и страдают от мышечных болей, уточнили в их агентстве JYP Entertainment.

Автомобиль артистов попал в ДТП, когда они возвращались домой. Всех троих госпитализировали для осмотра, им порекомендовали консервативное лечение.

Трое исполнителей не смогут принять участие в Неделе моды а Милане, а стрим в честь дня рождения Сынмина пришлось отменить.

Кроме того, все восемь участников группы не примут участие в музыкальном фестивале Global Citizen в Нью-Йорке, где должны были выступить 23 сентября.

Накануне пережившая тяжелую аварию певица Лада Дэнс приехала на съемки шоу телеканала «Муз-ТВ» «Битва поколений» на костылях. По словам Дэнс, опыт съемок на костылях не стал для нее чем-то новым.

Ранее Никита Михалков предостерег от жизни ради удовольствий.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях