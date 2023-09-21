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«Путин был удивлен»: Садальский о жилье Николая Добронравова

Актер Садальский заявил, что Николай Добронравов скромно жил

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Анатолий Ломохов/Global Look Press

Актер Станислав Садальский рассказал в беседе с News.ru, что поэт-песенник Николай Добронравов и его жена, композитор Александра Пахмутова, жили очень скромно.

Садальский отметил, что для Пахмутовой и Добронравова деньги не представляли никакого интереса. Для них были важны работа и творчество. По словам актера, поэт и композитор могли жить в любой стране мира, но отказались и остались в России.

Садальский также вспомнил встречу президента России Владимира Путина с Добронравовым.

«Когда к ним в гости пришел Владимир Путин, он был удивлен, что они так скромно живут», — поделился артист.

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. В 1950 году он окончил Школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького, в 1952-м — Московский городской педагогический институт имени В. П. Потемкина.

В начала 50-х Добронравов пробовал себя в кино. Он снялся в картинах «Спортивная честь» и «Возвращение Василия Бортникова».

В 1970 году Добронравова приняли в Союз писателей СССР. Он писал пьесы и сочинял стихи.

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