Слава пообещала больше не ругаться с Хайдаровым, но не сдержала слово

Певица Слава в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что ей не нравится вести публичную перепалку с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

«Вся эта грязюка по поводу истории с нашим пластическим хирургом — я как будто в грязи купаюсь. Я уже от всех них отписалась, не хочу ничего не видеть, ни слышать. Но как только что-то всплывает, я девчонка горячая, начинаю отвечать. Они смеются, а мне не до смеха. Я как будто уподобляюсь им», — пожаловалась Слава.

Она назвала эту публичную ссору «низостью» и призналась, что иногда противно от самой себя, когда она ругается с Хайдаровым и его командой. Исполнительница завершила видео словами «не хочу больше ни отвечать, ни видеть», однако уже в следующей stories снова начала вспоминать свои обиды на Хайдарова.

22 июля Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции.

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