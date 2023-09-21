Даня Милохин мог приехать в Россию для интервью

Российский блогер Даня Милохин мог вернуться в Россию, чтобы дать интервью. Фото блогера опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) журналистка Мадонна Мур.

В кадре Милохин сидит в кресле, похожем на то, в котором обычно располагаются гости YouTube-шоу Мур. Среди них, в частности, были дизайнер Алена Ахмадулина, рэперша Инстасамка, журналистка Ксения Чилингарова.

Когда 8 сентября 2023-го Милохин вернулся в Россию после долгого пребывания в Дубае, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию.

11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

19 сентября сообщалось, что Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. По данным онлайн-базы МВД России, блогер не находится в федеральном розыске. При этом представители учреждения отметили, что не располагают никакой информацией о розыске блогера.

Приемный отец Милохина Дмитрий не исключает, что блогер мог бы приехать в Россию для прохождения медкомиссии.

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