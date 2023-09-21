Корпорация Nippon TV станет главным акционером студии Миядзаки

Японская телекорпорация Nippon TV купит 42,3% акций анимационной студии Ghibli, основанной мультипликатором Хаяо Миядзаки. Об этом сообщается на сайте компании.

Соглашение будет заключено 6 октября, в результате сделки Ghibli станет дочерней компанией Nippon TV под административным управлением корпорации.

Работники студии продолжат создавать мультфильмы.

Nippon TV спонсировала деятельность Ghibli практически с момента ее основания Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой в 1985 году.

Всемирную известность студии принесли мультфильмы Миядзаки «Мой сосед Тоторо» (1988), «Ведьмина служба доставки» (1989), «Принцесса Мононоке» (1997), «Унесенные призраками» (2001) и «Ходячий замок» (2004).

Первый за десять лет мультфильм Миядзаки выйдет в России под официальным локализованным названием «Мальчик и птица» в ноябре 2023 года. После он будет представлен в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск».

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