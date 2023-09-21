«Случаем, не Даня Милохин?»: Калашникова о новом подопечном Клавы Коки

Певица и актриса Анна Калашникова пожелала удачи коллеге Клаве Коке в ее продюсерской карьере. Об этом сообщает Telegram-канал «А теперь внимание!».

Кока уже рассказала, что продюсирует одного музыканта, однако пока не раскрыла, кого. Калашникова в шутку предположила, что подопечным звезды может оказаться блогер Даня Милохин или рэпер Егор Шип.

«Интересно узнать, кем будет подопечный. Случаем, не Даня Милохин или Егор Шип?» — пошутила артистка.

Калашникова считает, что у Коки все получится. По ее мнению, главное, чтобы была финансовая поддержка в подобном деле.

«В российском шоу-бизнесе достаточно примеров, когда становились звездами, даже не имея при этом каких-то музыкальных талантов», — поделилась звезда.

Клава Кока начала музыкальную карьеру в 2015-м. В том году она приняла участие в шоу «Главная сцена» и выпустила дебютный альбом «Кусто». Артистка также заключила контракт с лейблом Black Star Inc. В 2016-м певица записала совместный трек с Ольгой Бузовой «Если…».

29 августа вышло шоу «Сердце Клавы», в котором певица Клава Кока стала главной героиней проекта. Ведущими шоу стали сваха Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов.

Ранее на Клаву Коку вылили шесть ведер помоев.