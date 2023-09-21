Режиссер Жигалкин высказался о работе с женой

Режиссер Александр Жигалкин заявил в беседе с moslenta.ru, что с удовольствием снимает жену Светлану Антонову в своих фильмах.

Жигалкин признался, что ему нравится работать с супругой. Однако, по словам режиссера, ему пока не удалось дать жене острохарактерную и комедийную роль.

Последним проектом Жигалкина, в котором приняла участие Антонова, стала мелодрама «Валюша». Артистка сыграла главную роль в сериале.

Жигалкин и Антонова живут в браке около десяти лет. Они воспитывают троих детей — дочерей Таисию и Аглаю и сына Арсения. У актрисы также есть дочь Мария от актера Олега Долина.

В июне Антонова призналась, что Мария «огорошила» ее выбором профессии. После окончания школы дочь звезды решила пойти по стопам родителей.

Светлана Антонова окончила актерский факультет Высшего театрального училища имени Б.В. Щукина в 2001 году. С 2001 по 2011-й она служила в Московском академическом театре сатиры. В ее фильмографии более 60 работ.

Антонова снималась в таких проектах, как «Воронины», «Молодежка», «Казанова», «Сумасшедшая любовь», «Нелюбимый».

Ранее актриса Анна Ардова порадовалась женитьбе сына.