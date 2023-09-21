Концерт Снуп Догга в Ереване перенесли на неопределенную дату

Организаторы концерта рэпера Снуп Догга (Snoop Dogg) в Ереване Doping Space заявили, что правительство Армении решило перенести концерт исполнителя. Об этом сообщается в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) организаторов.

«Мы с сожалением сообщаем вам, что правительство Армении официально приняло решение перенести концерт Snoop Dogg, намеченный на 23 сентября. Мы приносим искренние извинения всем тем, кто приобрел билеты и с нетерпением ожидал концерта. Мы также хотели бы заверить вас, что подробности, касающиеся продажи билетов и объявления новой даты концерта, появятся в ближайшее время», — говорится в заявлении.

Организаторы также осудили действия Азербайджана 19 сентября и выразили соболезнования семьям погибших.

До этого сообщалось, что концерт рэпера Снуп Догга в Ереване состоится, несмотря на ситуацию в Нагорном Карабахе и массовые митинги в столице Армении.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. Нагорный Карабах капитулировал, а Азербайджан обязался предоставить коридор для эвакуации желающих, в том числе военных из Нагорного Карабаха.

Ранее в России начали продавать туры на концерт Снуп Догга в Ереване.