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Крис Эванс не хочет быть Капитаном Америкой ради денег

Актер Крис Эванс заявил, что не вернется к роли Капитана Америки ради денег

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Marvel

Актер Крис Эванс признался, что не планирует снова надевать мантию Капитана Америки в ближайшем будущем. Об этом звезда Marvel сообщил в интервью GQ.

«Я бы не хотел подвести зрителей и сниматься только ради денег. Так что в ближайшее время не стоит этого ждать», — отметил артист.

При этом Эванс подчеркнул, что «никогда нельзя говорить «никогда».

«Я получил чудесный опыт. Я сильно ценю эту роль и горжусь ею. Иногда даже кажется невероятным, что она случилась в моей жизни», — подчеркнул актер.

6 июня стало известно, что в названии нового фильма про Капитана Америку сделали отсылку к антиутопии Олдоса Хаксли. Он выйдет под названием «Капитан Америка: Дивный новый мир» вместо «Капитан Америка: Новый мировой порядок». Главную роль в фильме исполнит актер Энтони Маки, заменивший Криса Эванса. Последний перестал сниматься в роли Стива Роджерса после событий фильма «Мстители: Финал».

При этом еще в начале мая сообщалось, что забастовки сценаристов могут повлиять на выход «Дэдпула 3» и «Капитана Америки». Однако в конце июня Marvel Studios завершила съемки картины. Ее премьера по-прежнему запланирована на 24 июля 2024 года.

Ранее Яна Рудковская высказалась о разводе Хью Джекмана с женой-пенсионеркой.

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