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Дети Шатунова не будут петь на концерте, приуроченном к юбилею музыканта

Aif.ru: дети певца Шатунова не выступят на юбилейном концерте из-за завета отца

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Близкий друг Юрия Шатунова Александр Игудин заявил, что дети исполнителя не станут выступать на юбилейном концерте музыканта, несмотря на просьбы поклонников артиста. Его слова передает aif.ru.

«Нет, ни сын, ни дочь не будут петь. Юра сам говорил, когда ему задавали подобный вопрос, что у них в семье достаточно «одной звезды», — заявил Игудин.

Концерт, посвященный 50-летию Юрия Шатунова, пройдет 17 октября в Москве на площадке Crocus City Hall. На мероприятии выступят Сергей Жуков, Юлия Савичева, Лариса Долина, Игорь Крутой, Сосо Павлиашвили, Ольга Серябкина, Люся Чеботина, Хабиб, Денис Клявер и другие исполнители.

В конце августа сообщалось, что семья певца Юрия Шатунова прилетела в Москву к юбилейному концерту «Здесь был Юра» и открытию памятника ему. Вместе со вдовой Светланой в Россию из Германии прилетели дети звезды — сын Дэннис и дочь Эстелла. Шатунова призналась, что семья покажет поклонникам на концерте редкие видеокадры закулисной жизни певца.

Она также добавила, что памятник стоимостью 10 млн руб. выбирала и оплачивала семья — это двухметровая скульптура артиста из бронзы.

Ранее сообщалось, что Ксения Бородина приехала в Краснодар и затеяла спор с фанатами из-за местной достопримечательности.

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