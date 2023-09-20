Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тернер после разрыва с Джонасом встретилась с его экс-избранницей Тейлор Свифт

Актриса Тернер встретилась с певицей Свифт после разрыва с Джонасом

close
100%
Jordan Strauss/Invision/AP

Актриса Софи Тернер встретилась с экс-избранницей своего супруга, музыканта Джо Джонаса — певицей Тейлор Свифт. Об этом сообщает Page Six.

33-летнюю певицу и 27-летнюю актрису заметили на ужине в Нью-Йорке. Девушки шли рука об руку.

Свифт начала встречаться с Джонасом в июле 2008 года. В октябре того же года влюбленные расстались.

После расставания Тейлор Свифт написала о Джонасе несколько песен, включая «Forever & Always» и «Better Than Revenge».

3 сентября стало известно, что Тернер и Джонас разводятся. Спустя несколько дней инсайдер из окружения пары заявил, что Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер из-за ее «постоянных вечеринок». Затем в прессе появились слухи о том, что Тернер страдала от послеродовой депрессии, а выходить в свет ее заставлял муж.

12 сентября Софи Тернер вернулась к съемкам впервые после сообщений о разводе.

Ранее балерина Анастасия Волочкова назвала предателями Ксению Собчак и Алену Жигалову.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях