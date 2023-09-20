Тернер после разрыва с Джонасом встретилась с его экс-избранницей Тейлор Свифт

Актриса Софи Тернер встретилась с экс-избранницей своего супруга, музыканта Джо Джонаса — певицей Тейлор Свифт. Об этом сообщает Page Six.

33-летнюю певицу и 27-летнюю актрису заметили на ужине в Нью-Йорке. Девушки шли рука об руку.

Свифт начала встречаться с Джонасом в июле 2008 года. В октябре того же года влюбленные расстались.

После расставания Тейлор Свифт написала о Джонасе несколько песен, включая «Forever & Always» и «Better Than Revenge».

3 сентября стало известно, что Тернер и Джонас разводятся. Спустя несколько дней инсайдер из окружения пары заявил, что Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер из-за ее «постоянных вечеринок». Затем в прессе появились слухи о том, что Тернер страдала от послеродовой депрессии, а выходить в свет ее заставлял муж.

12 сентября Софи Тернер вернулась к съемкам впервые после сообщений о разводе.

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