Против друга трансгендерного блогера Хилми возбудили дело

В отношении друга трансгендерного блогера Хилми Форкса Максима Мельникова возбуждено административное дело в связи с пропагандой ЛГБТ. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина со ссылкой на ГУ МВД по городу Москве.

В июле Максима Мельникова обвинили в умышленном публичном осквернении религиозной литературы и предметов религиозного почитания.

Дело по статье 5.26 КоАП РФ против Мельникова возбудила Хамовническая межрайонная прокуратура города Москвы. Это случилось после того, как правоохранители нашли у молодого человека фотографию — Мельников наложил свое изображение на икону.

«Согласно проведенному исследованию, изображение представлено в социально сниженном значении и по смысловому пониманию выражает явное неуважение к обществу, совершенно в целях оскорбления религиозных чувств верующих», — заявили в прокуратуре.

25 июля сообщалось, что сожителя Хилми задержали в Москве за распространение секс-контента. По словам Мизулиной, Мельникова также подозревали в занятии проституцией.

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