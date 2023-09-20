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Прохор Шаляпин принял участие в шоу «Новые Звезды в Африке»

Певец Прохор Шаляпин стал участником нового сезона шоу «Звезды в Африке»

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shalyapin_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Прохор Шаляпин анонсировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свое участие в новом сезоне шоу «Новые Звезды в Африке».

Исполнитель опубликовал фотографию, снятую на материке, и прикрепил к ней несколько хэштегов.

17 сентября на ТНТ стартовал новый сезон шоу «Новые звезды в Африке», в котором принимают участие Оскар Кучера, Юлия Топольницкая, Виолетта Чиковани, Михаил Стогниенко, Евгений Ершов, Елена Борщева, Евгения Искандарова, Влад Топалов, Вик Уайлд и Александр Пташенчук.

Его ведущими остались певица Ольга Бузова и комик Михаил Галустян. Как признавалась продюсер проекта Лика Стар, Галустян изначально был критически настроен на съемки с Бузовой. Она отметила, что ведущие преодолели «сложный путь притирки». При этом некоторые шоураннеры «Звезд в Африке» также были скептически настроены на предложение пригласить Бузову в передачу. Однако, отметила Стар, телезвезда оправдала все ожидания. Продюсер добавила, что Галустяна поставили в пару с Бузовой ради комичности.

В начале сентября Прохор Шаляпин признавался, что хочет завести семью.

Ранее Серго из «Кахи» оценил интриги Хилькевич на шоу «Выжить в Дубае».

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