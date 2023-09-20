Путин заявил о ничтожности попыток отменить русскую культуру

Попытки отмены российского искусства ничтожны на фоне его величия, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета Мариинского театра, которому в октябре исполняется 240 лет.

Он сказал, что русское искусство и отечественные артисты столкнулись с «агрессивной дискриминацией» и попытками отменить русскую культуру и все ее достижения. Глава государства отметил, что те, кто стремится вычеркнуть русскую культуру из мирового наследия, обкрадывают сами себя.

«Подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства», — подчеркнул он.

Мариинский театр возник в 1783 году, когда 12 июля был издан Указ об утверждении театрального комитета «для управления зрелищами и музыкой», а 5 октября – торжественно открыт Большой Каменный театр на Карусельной площади в Санкт-Петербурге. На его сцене выступали Федор Шаляпин, Анна Павлова, Галина Уланова, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников и другие легендарные артисты.

В марте на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства Путин заявил о расцвете на Западе «культуры отмены», где из афиш «вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова», запрещают русских писателей.

Позднее президент также отмечал, что Россия с уважением относится к наследию мировой культуры, поэтому в стране просто невозможно представить попытки его «отменить».

Ранее буддисты попросили Путина помочь со строительством храма в Москве.