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Путин заявил о ничтожности попыток отменить русскую культуру

Путин заявил, что стремящиеся отменить русскую культуру обкрадывают сами себя

Попытки отмены российского искусства ничтожны на фоне его величия, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета Мариинского театра, которому в октябре исполняется 240 лет.

Он сказал, что русское искусство и отечественные артисты столкнулись с «агрессивной дискриминацией» и попытками отменить русскую культуру и все ее достижения. Глава государства отметил, что те, кто стремится вычеркнуть русскую культуру из мирового наследия, обкрадывают сами себя.

«Подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства», — подчеркнул он.

Мариинский театр возник в 1783 году, когда 12 июля был издан Указ об утверждении театрального комитета «для управления зрелищами и музыкой», а 5 октября – торжественно открыт Большой Каменный театр на Карусельной площади в Санкт-Петербурге. На его сцене выступали Федор Шаляпин, Анна Павлова, Галина Уланова, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников и другие легендарные артисты.

В марте на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства Путин заявил о расцвете на Западе «культуры отмены», где из афиш «вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова», запрещают русских писателей.

Позднее президент также отмечал, что Россия с уважением относится к наследию мировой культуры, поэтому в стране просто невозможно представить попытки его «отменить».

Ранее буддисты попросили Путина помочь со строительством храма в Москве.

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