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«Жила и с олигархами, и нищебродами»: Волочкова рассказала о самом главном подарке в жизни

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что главный подарок получила от отца

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volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что главный подарок в жизни получала не от возлюбленного, а от отца. Об этом танцовщица заявила в беседе с News.ru.

«Это был кот Маркиз, который прожил 19 лет и путешествовал с нами. Где мы только ни побывали. Он был глухой от природы, но это был настоящий друг. [...] По эмоциям этот подарок был самым дорогим», — заявила экс-солистка Большого театра.

По словам Волочковой, она не оценивает качество жизни по количеству денег. Балерина вспомнила, что однажды жила с миллиардером Сулейманом Керимовым.

«Я жила и с олигархами, и с нищебродами, и с альфонсами. Удивить меня деньгами невозможно!» — подытожила балерина.

В начале сентября Волочкова вспомнила о судьбоносном подарке от незнакомца. Неизвестный мужчина купил билеты до Киева, куда танцовщице надо было попасть на Международный конкурс артистов балета в 1996 году. После чего Волочкова завоевала на состязании золотую медаль.

«С этим конкурсом была связана история противодействия, когда меня не отпускали в Мариинском театре. Некий влиятельный мужчина мстил мне за отказ в личных и финансовых отношениях. На тот момент денег, чтобы купить билет на конкурс, у меня не было», — вспомнила Волочкова.

Ранее Виктория Боня легла на Аллее славы и решила помедитировать.

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