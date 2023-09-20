Названа причина смерти создателя «Дяди Степы» Германа Мазурина

Дочь создателя образа «Дяди Степы» — художника Германа Мазурина Анна сообщила ИА Регнум, что причиной кончины отца стал оторвавшийся тромб. Собеседница рассказала, что последние недели он практически ничего не ел из-за проблем с гортанью.

«Пару дней назад мне сказали, что папу можно будет забрать домой. Позавчера я приняла решение, что заберу его, и уже собралась за ним ехать, а тут вон оно что. Сейчас еду в больницу. Врачи сказали, что оторвался тромб», — рассказала Анна Горбашова.

Она добавила, что дата прощания с художником пока не назначена, но, скорее всего, оно состоится в пятницу, 22 сентября.

Герман Мазурин скончался 19 сентября в московской больнице, ему был 91 год. В студенческие годы он нарисовал Дядю Степу для книги Сергея Михалкова. Персонаж настолько полюбился читателям, что иллюстрации переиздавали несколько раз. За свою жизнь Мазурин оформил более 300 книг, среди них «Каштанка», «Старик Хоттабыч», «Приключения Тома Сойера», «Слон», «Гиперболоид инженера Гарина», «Тимур и его команда» и «Обломов». О жизни художника и его работах — в материале «Газеты.Ru».

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